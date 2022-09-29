الداخلية تضبط 184 قطعة سلاح و489 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط التشكيلات العصابية، وضبط قضايا المخدرات، وعدة قضايا متنوعة.

ونجحت الداخلية في ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهما، وذلك على النحو التالي: 15 بندقية آلية، 26 خرطوش، و5 طبنجات، و138 فردا محليا، 270 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 262 قطعة سلاح أبيض

مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 91802 حكم قضائي متنوع ، منه 398 حكم جناية، و29553 حكم حبس جزئي، و4758 حكم حبس مستأنف، و44370 حكم غرامة، و12723 مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

تم ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة.

مجال ضبط قضايا المخدرات

تم ضبط 489 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو 71,485 كم، كمية من الحشيش 202,606 كم، وكمية من الهيروين 11,472 كم، وكمية من الهيدرو 2,225 كم، وكمية من البودر 2,184 كم، وكمية من الإستروكس 1,145كم، وكمية من الشابو 1,747 كم، كمية من الآيس 1,172 كم، وكمية من الكوكايين 32 جم، و40 أمبول، و7660 قرص مخدر.

ضبط قضايا متنوعة

في مجالات ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 36 متهما، وضبط 16 من القائمين بأعمال البلطجة، و293 دراجة نارية، وضبط 22606 مخالفة في مجال المخالفات المرورية.

أما في مجال فحص السائقين، تم فحص 49 من سائقي السيارات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.