«الداخلية» تضبط 171 قطعة سلاح ناري و323 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 متهمًا، وتنفيذ 89 ألفًا و221 حكمًا قضائيًا.

171 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 متهمًا

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط تشكيلين عصابيين، و323 قضية مخدرات، و50 متهمًا هاربًا، و14 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 277 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20 ألفًا و308 مخالفات مرورية متنوعة، كما تمّ إعادة سيارة واحدة مُبلغ بسرقتها.

فحص 55من سائقي السيارات على الطرق السريعة

وجرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.