«الداخلية» تحبط محاولة تهريب «حشيش وبانجو» بـ112مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس في متابعة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، ومقيم بالإسماعيلية، تخصص نشاطه الإجرامي في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية مستخدمًا سيارة نقل.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

استهداف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته «15 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫500 طن – 780 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 طن – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول».

اعتراف المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، واستخدامه للسيارة المشار إليها فى النقل والتهريب، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 112 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.