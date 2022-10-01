رئيس «القطاع الخاص»: الحوار الوطني يؤكد إصرار القيادة السياسية على المصلحة العامة

أكدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة، أن مبادرة الحوار الوطني تؤكد إصرار القيادة السياسية على تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، مشيرة إلى أنها تشجع أبناء الوطن على العمل من أجل رفعة وطنهم؛ لما لديهم من شعور بأنهم مسؤولين عنه وعن مستقبله ومشاركين في قراراته، خاصة أنه يتمخض عنه توصيات نافذة ومرضية للجميع وتحديدا العمال.

إجراء إصلاح شامل في التشريعات العمالية

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة تتطلع لإجراء إصلاح شامل في التشريعات العمالية، مع الأخذ في الاعتبار حق المستثمر في استثمار آمن، والخروج بقانون عمل عادل ومتوازن يحقق الأمان الوظيفي والأجر اللائق، وينص على تحسين ظروف وشروط بيئة العمل، وإصلاح منظومة الأجور وإقرار حد أدنى للأجور ملزم لأصحاب الأعمال.

َودعا إلى إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية، وإعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة رقم «21، 24، 26، 35، 67، 99، 103، 111)، وإعادة النظر في بعض مواد قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

مراجعة مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أهمية مراجعة مسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال، وتدريب العمالة على المهن الجديدة، وتدريب وتثقيف القيادات العمالية على مهارات التفاوض، وإسراع تداول القضايا العمالية وألا يزيد ذلك على 6 أشهر، والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين صحي يليق بالعامل، مع مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.