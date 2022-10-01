الجيش الأوكراني يعلن رسميا استعادة مدينة ليمان شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، رسميا، استعادة مدينة ليمان شرق البلاد من القوات الروسية وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها غادرت منطقة ليمان شرق أوكرانيا .

الدفاع الروسية: قواتنا غادرت منطقة ليمان

وتشكل مدينة ليمان مركزا لوجستيا مهما تستخدمه القوات الروسية في شمال دونيتسك، كما يمثل استعادة أوكرانيا لها أكبر مكسب ميداني لكييف منذ هجومها على خاركيف سبتمبر الماضي.

مدينة ليمان مركز لوجستي للقوات الروسية

يشار إلى أن الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق أنه يحاصر آلاف من الجنود الروس في مدينة ليمان الواقعة في منطقة دونيتسك.

وكانت روسيا أعلنت ضم منطقة دونيتسك إلى أراضيها أمس الجمعة، بعد استفتاءات أجريت في 4 مناطق الأسبوع الماضي.