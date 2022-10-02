اليوم.. بدء تسكين المرحلة الأولى للقبول بالمدن الجامعية بالأزهر

تبدأ جامعة الأزهر اليوم الأحد في تسكين المرحلة الأولى لطلاب وطالبات بالمدن الجامعية التابعة لها في القاهرة والأقاليم، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، ومحمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ويمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الدخول على بوابة خدمات جامعة الأزهر أو الضغط مباشرة هنا.

تسكين المرحلة الأولى بالمدن الجامعية

على الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعى التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة (نتيجة الطالب) والتقدم بملف محتواه التالي:

- كافة الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن.

- عدد 5 صور شخصية.

- عدد 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (الطالب / ولى الأمر / الضامن) مع الإطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر على كود 6451 لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الإقتصادي الشهرية على كود 65830 لطلاب السكن الاقتصادي فقط، مع التأكد من شهر الدفع بايصال فوري شهر أكتوبر.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة التقدم إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية خلال أيام الجداول المعلنة، وإحضار المستندات الدالة على الحالة (وفاة والد بنفس العام الدراسي) للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين.

شهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا

وأكدت جامعة الأزهر أنه يجب على كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بالسكن الجامعي التقدم بشهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين (الأولى / الثانية)، حيث إنها شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية.