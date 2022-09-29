رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود وكالة الفضاء المصرية

أشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في الاحتفال بختام فترة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، على الجديد والحديث في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، الذي استضافته جامعة الأزهر بكليتي: الهندسة بنين، والعلوم بنين بالقاهرة، أنه زار وكالة الفضاء المصرية منذ شهور، ووجد بها ما يعكس الاستشراف العلمي للمستقبل من خلال العلماء والخبراء في مجالات علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، تحية طيبة لقائد مسيرة البناء والتنمية الشاملة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للجهود المخلصة، والإنجازات التي تتحقق في الجمهورية الجديدة.

التدريب السنوي بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية

ورحب رئيس جامعة الأزهر، بالحضور من رؤساء الجامعات، والمعاهد المصرية، ورئيس وكالة الفضاء، وعمداء ووكلاء كليات الهندسة والعلوم، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر تشرفت باستضافة التدريب السنوي الذي تقيمه الجامعة بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية داخل مقر الجامعة بمعامل كليتي: الهندسة والعلوم، على مدار شهر ونصف تقريبًا؛ بهدف التدريب العملي الميداني على علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية لطلاب جامعات ومعاهد مصر بما يتناسب مع جميع الفئات الطلابية.

وأضاف أن جامعة الأزهر بما تمتلكه من قدرات علمية وبشرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق شراكة إستراتيجية فعالة فى مجالات الفضاء وذلك بالشراكة مع وكالة الفضاء المصرية، حيث يسهم هذا التعاون المشترك على توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية، وصولًا إلى تصنيع قمر صناعي مصري بالكامل «بأيد مصرية» دون الاستعانة بدول أجنبية.

تطوير جميع العلوم البشرية

وأشار إلى أن جامعة الأزهر بتاريخها العريق، كانت وما زالت وستظل بيت خبرة وطني للمؤسسات الوطنية والعربية بجميع أقطار الوطن العربي؛ حيث تقدم خدماتها العلمية والدراسات الاستشارية والبحثية والعلمية المتميزة للمجتمع في جميع التخصصات والمجالات والخدمات اللوجستية أنموذجًا عمليًّا وتطبيقيًّا قويًّا لمبدأ اقتصاد المعرفة وتطوير جميع العلوم البشرية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية طبقًا لرؤية مصر 2030م.

وعبر عن سعادته بنجاح فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية بمقر معامل كليات الهندسة والعلوم، وقدم الشكر لفريق العمل الذي أسهم في هذا العمل الراقي سواء بالتننظيم أو المتابعة أو قدم الرعاية اللازمة للطلاب بأي صورة خلال فعاليات التدريب الصيفي، مقدمًا خالص التهاني للطلاب الذين اجتازوا هذا البرنامج التدريبي، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.