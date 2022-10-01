«الداخلية» في شهر: مقتل 11 مسجل خطر وضبط قضايا تهرب ضريبي بـ18 مليار جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط (38166) قضية تموينية متنوعة.

وجاءت على النحو التالى: ضبط (149) قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 28181 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم (3,804,435 جنيه)، ضبط (134) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (15 طنا-2654784 لترا– 4000 متر مكعب). ضبط (23002) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (783,500 طن – 51348 قطعة). ضبط (35) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (254٫848 طن – 1292540 عبوة – 264550 قطعة – 167720 لترا).

ضبط قضية حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (10 أطنان أسمنت)، ضبط (551) قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها (2091,193 طن - 12518 عبوة – 205236 لتر – 4 ماكينات) سلع مُدعمة متنوعة، ضبط (25) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء.. بمضبوطات بلغت (426 طن «أسمنت» – 14 طن «حديد تسليح»).

ضبط (13021) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (3143,068 طن - 101619 عبوة – 4420 لترا– 6360 قطعة)، ضبط (1248) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (344267 عبوة)، قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (347449) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (303,791,079 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبي

ضبط (10653) قضية في مجال التهرب الضريبي:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (18,723,665,749 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارٍ فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (24٫285٫992 مليون جنيه).

قضايا الأموال العامة

ضبط 173 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار في النقد الأجنبي – تعامل في النقد الأجنبي – توظيف أموال – تهريب جمركي – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – غسل أموال – كسب غير مشروع).. بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (370,225,588 مليون جنيه) .. أبرزها: ضبط 134 قضية في مجال (الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة «عملات محلية وأجنبية».. بما يعادل (205,868,368 جنيه).

كما تم ضبط 45 قضية بإجمالي 19 متهما في مجال (الجرائم المصرفية «النصب والاحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول» بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (1,012,000 جنيه).

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (440 متهما) ، وبحوزتهم (217 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 223 قطعة سلاح أبيض)، ضبط (279) قضية إتجار في المواد المخدرة.

تنفيذ (31312) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط (2795) قضية متنوعة.

ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (19) متهما، ارتكبوا (9) حوادث.

فحص (8883) عنصرا إجراميا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:-

مصرع (11) عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط (2848) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – السويس - الشرقية – جنوب سيناء – قنا – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – دمياط – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – الإسماعيلية – مطروح - الفيوم – البحيرة – بني سويف) بإجمالي مضبوطات (1524) قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 رشاش – 1 جرينوف – 236 بندقية آلية - 2 بندقية رصاص – 228 بندقية خرطوش – 73 مسدس – 982 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبط (4927) قطعة سلاح ناري.. بحوزة (4193) متهما.. أبرزها الآتي (2 جرينوف – 2 رشاش – 420 بندقية آلية – 650 بندقية «مششخنة وغير مششخنة» – 256 مسدسا – 3597 فردا محليا – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 630 خزينة)، وكذا ضبط (7569 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها (3 بنادق غير مششخنة – 5 مسدسات – 32 فردا محليا – 3 مُحدث صوت – 12 بندقية ضغط هواء – 8 خزنية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة والطلقات الصوت – أدوات وأجزاء التصنيع).

ضبط (57) تشكيلا عصابيا، ضمت (184) متهما، ارتكبوا (239) حادثا.

ضبط (537) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتها (5 بنادق آلية– 12 بندقية «غير مششخنة»– 8 مسدسات- 208 فرد محلى – 322 قطعة سلاح أبيض).

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (2441669) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

(9675) حكم جناية . (737956) حكم حبس جزئى. (128434) حكم مستأنف.(1223739) حكم غرامة. (341865) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد (7615) قضية من بينها( 6778 قضية إتجار فى المواد المخدرة - 837 قضية تعاطى مواد مخدرة) ..بإجمالى عدد ( 8428) متهم. كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6039,843 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1958,435 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (224,2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (64,126 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (44,240 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (6,932 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,140 كيلو جرام). كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت (1,142 كيلو جرام).

كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت (790 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (439 جرام).

كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت (11 جرام).

كمية من مخدر مادة" إم دى إم إيه" وزنت (205 جرام).

عدد (131,907 قرص مؤثر).

عدد (21,330 قرص كبتاجون).

عدد (120,071 قرص لعقار الترامادول).

عدد (140 طابع مخدر).

كمية من مخدر "ماكستون فورت" بلغت (20 سم).

عدد (7 قضايا) غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة (186) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (22) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (221٫000٫000 مليون جنيه).فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (21) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (377) قضية أحداث. ضبط (27528) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (403) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (632) متهم.فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (1146) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى

: (678) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (2996) قطعة أبرزها (أجهزة إلكترونية تستخدم فى إستقبال الإشارة ومعالجتها لفك الشفرة وتخزين المحتوى المقرصن للبث عبر الإنترنت وإعادة التشفير وبث الإشارة للمشتركين بالشبكة – المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة – هواتف محمولة – أجهزة "ريسيفر" ماركات مختلفة – وحدة معالجة مركزية – أجهزة رواتر ماركات مختلفة) ، وكذا (468) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (51810) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة ، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم القبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (4019279) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (1290276) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

المرور على عدد (1037) مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4269) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع الحالات ، فحص (537) مركبة تبين مخالفة (16) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (19803) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (1037) سائق منهم. حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1577 سيارة – 272 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :-

تم ضبط (37476) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتى:• ضبط عدد (2611) مخالفة أجهزة صوتية ، (4577) مخالفة أجهزة ضوئية ، (10436) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (11085) مخالفة ملصقات.•

ضبط عدد (139) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" بمضبوطات بلغت (457 أجهزة صوتية – 1201 أجهزة ضوئية - 1795 ملصقات مخالفة).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (875) قضية بإجمالى (928) متهم .. بمضبوطات وزنت (90 طن و 443 كيلو جرام و 400 جرام). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.