رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القبض على شخصين هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بحلوان

كتب:

حسن سمير
07:51 م | السبت 24 سبتمبر 2022
حملات أمنية - أرشيفية

حملات أمنية - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس المباحث، من إلقاء القبض على اثنين هاربين من أحكام قضائية جنائية، ضمن حملات أمنية جرى شنها في نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة.

حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون

ترجع التفاصيل حينما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطاراً يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على «إسلام.م.ع» مقيم بحلوان ومطلوب في القضية رقم  13792 جنايات حلوان لسنة 2021، و«أحمد.م.خ» المطلوب في القضية رقم 20335 لسنة 2016 جنايات قسم حلوان، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأشخاص الهاربين من الأحكام، يتساقطون كأوراق الشجر في فخ الأجهزة الأمنية، لاسيما إن العقوبة تسقط عن المتهم الصادر ضده حكم قضائي وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528: «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».

اقرأ المزيد:

ضبط 280 طربة حشيش في حملات أمنية على تجار المخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 185 قضية مخدرات وتنفيذ 49811 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية موسعة

ضبط مخدرات بـ7 ملايين جنيه في حملات أمنية بـ3 مديريات

تنفيذ 88335 حكمًا قضائيًا وضبط 181 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

حملات أمنية للقبض على تجار السلاح.. وسقوط 21 متهما بالتنقيب عن الذهب
بقلم حسن سمير