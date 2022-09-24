القبض على شخصين هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، بقيادة المقدم محمد المعداوي رئيس المباحث، من إلقاء القبض على اثنين هاربين من أحكام قضائية جنائية، ضمن حملات أمنية جرى شنها في نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة.

حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون

ترجع التفاصيل حينما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطاراً يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على «إسلام.م.ع» مقيم بحلوان ومطلوب في القضية رقم 13792 جنايات حلوان لسنة 2021، و«أحمد.م.خ» المطلوب في القضية رقم 20335 لسنة 2016 جنايات قسم حلوان، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأشخاص الهاربين من الأحكام، يتساقطون كأوراق الشجر في فخ الأجهزة الأمنية، لاسيما إن العقوبة تسقط عن المتهم الصادر ضده حكم قضائي وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528: «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».