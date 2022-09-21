تفاصيل ضبط هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة «15 مايو»، من إلقاء القبض على اثنين هاربين من أحكام قضائية جنائية، ضمن حملات أمنية جرى شنها فى نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون

ترجع التفاصيل حينما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطاراً يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة، بقيادة المقدم أحمد الشاهد، من إلقاء القبض على المدعو «سيف الدين م. م.»، يقيم بمدينة 15 مايو، مطلوب في القضية رقم 201 جنايات لسنة 2019، قسم شرطة 15 مايو، (مخدرات)، والمدعو «إسلام ع. م.»، يقيم في 15 مايو، مطلوب في القضية رقم 232 جنايات 15 مايو، لسنة 2022، (مخدرات).

تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة، في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين على القانون، والقبض عليهم، لقضاء مدة عقوبتهم.

الموقف القانوني بعد القبض على الهاربين من أحكام

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي يوسف أحمد، الخبير القانوني، إن العقوبة تسقط عن المتهم الصادر ضده حكم قضائي ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528: «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين».

كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».