ضبط 4 هاربين من أحكام جنائية في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، القبض على 4 هاربين من أحكام قضائية جنائية، ضمن حملات أمنية جرى شنها في نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة، في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين على القانون، والقبض عليهم، لقضاء مدة عقوبتهم.

حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون

ترجع التفاصيل، حينما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بقيادة المقدم أحمد الشاهد، من إلقاء القبض على المدعو «محمد م ا» مطلوب في القضية رقم 3131 لسنة 2020 جنايات إبشواي، و«محمود ا م» مطلوب في القضية رقم 3163 لسنة 2019 جنايات بنها، و«مملوك ح م» مطلوب في القضية رقم 2048 لسنة 2016 جنايات فرشوط، و«هاني م ع» مطلوب في القضية رقم 17353 لسنة 2020 جنايات الفيوم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمين الهاربين والخارجين عن القانون، يقول أحمد عزت المحامي والخبير القانوني، إن الأشخاص الهاربين من الأحكام، يتساقطون كأوراق الشجر في فخ الأجهزة الأمنية، لاسيما أن العقوبة تسقط عن المتهم الصادر ضده حكم قضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية في عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح والمخالفات، وفقًا لما ورد بالمادة 528 تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، كما تتضمن المادة 529: «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم».