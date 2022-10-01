ضبط أسلحة بيضاء بحوزة 3 عاطلين بـ15 مايو خلال حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، من القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية جنائية، ضمن حملات أمنية جرى شنها في نطاق المدينة، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة.

ضبط الخارجين على القانون

ترجع التفاصيل، حينما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بقيادة المقدم أحمد الشاهد، من إلقاء القبض على المدعو «أحمد. م. س»، بحوزته سلاح أبيض (مطواة)، وحُرر محضر حمل رقم 4131 لسنة 2022 جنح قسم شرطة 15 مايو.

كما ألقت القبض على «محمد. ر. م»، بحوزته سلاح أبيض (مطواة)، وحُرر محضرًا حمل رقم 4389 لسنة 2022 جنج قسم شرطة 15 مايو، و«محمد. ر. ج» بحوزته سلاح أبيض (مطواة)، وحُرر محضرًا رقم 4388 لسنة 2022 جنح 15 مايو.

قرارات النيابة بشأن المتهمين

وخضع المتهمون لجلسات تحقيق أمام جهات التحقيق، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، 15 يومًا، واستكمال الإجراءات القانونية .

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني عن حيازة استخدام الأسلحة البيضاء، مثل «السكين» و«المطواة»، يقول رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، إن القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى، حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كل أنواع الأسلحة البيضاء، من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم «1».

وأضاف «عبد المنعم»، إن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.