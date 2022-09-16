ضبط 185 قضية مخدرات وتنفيذ 49811 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية موسعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية من خلال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية علاوة على حملات تموينية لضبط الأسواق، تزامنًا مع حملات أخرى لاستهداف مروجي المخدرات فضلا عن الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور.

وشنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 65 قطعة سلاح ناري بحوزة 53 متهمًا وتنفيذ 49811 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 92635 مخالفة مرورية متنوعة

ونظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت عن ضبط 92635 مخالفة مرورية متنوعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بضبط 8 قضايا.

ضبط 980 كيلو مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه

وشن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، حملة أمنية مكبرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 106 قضية بإجمالي 112 متهمًا وبحوزتهم 980 كيلو مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه

ضبط 1775 أمبول عقار مخدر محظور تداوله

وأكدت معلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام صاحب محل لبيع المُستلزمات الطبية بدائرة قسم شُرطة أول المحلة بالغربية، بتجميع كميات من الأدوية المُخدرة غير المُصرح بتداولها خارج الصيدليات والمُستشفيات الحكومية بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته 1775أمبول لعقار مخدر محظور تداوله خارج الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.

ضبط 1603 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1603 قضية تموينية متنوعة

حملة مكبرة لضبط المخالفات البيئية

ونفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتي أمن القاهرة والبحيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات المتنوعة أسفرت جهودها عن فحص عدد 92 سيارة ضُبط خلالها عدد 17 سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن القاهرة.