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تنفيذ 88335 حكمًا قضائيًا وضبط 181 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
حملات أمنية

حملات أمنية

شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 143متهمًا وتنفيذ 88335 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و251 قضية مخدرات.

ضبط 191793 مخالفة مرورية متنوعة 

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين وأسفرت جهودها عن ضبط 191793مخالفة مرورية متنوعة

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية  بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 7248 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

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بقلم محمد بركات