«إبراهيم» يروج لمحصول المانجو بـ«الطبلة»: «التجار بيتجمعوا على صوتها»

يخطو داخل سوق المستقبل في الإسماعيلية بخطوات واثقة حاملًا في يده «طبلة»، وما هي إلا لحظات قليلة حتى يبدأ في اللعب عليها ليكون ذلك بمثابة نداء إلى التجار المتواجدين داخل السوق للإقبال على شراء البضاعة، بتلك الطريقة اعتاد «إبراهيم» على الترويج لمحصول المانجو، إذ يبدأ من خلال صوت «الطبلة» في الإعلان عن مزادات لبيعها بأرخص الأسعار داخل المحلات.

إبراهيم عزت صاحب الـ36 عامًا، بدأ منذ نحو 15 سنة في التجوال بـ«الطبلة» داخل سوق المستقبل في محافظة الإسماعيلية، إذ تقيم المحلات مزادات لبيع محصول المانجو، ويقف الشاب الثلاثيني أمام أحد المحلات ليلعب على «الطبلة» ويكون صوتها إيذانًا بإعلام الجميع ببدء المزاد أو «الدلالة» داخل المحل وتنبيههم، وما أن يتوافد الناس حتى تكون مهمة الشاب قد انتهت وينتقل إلى محل آخر مكررًا الأمر نفسه.

«إبراهيم» يروج لمزادات المانجو بـ«الطبلة»

«أنا بقالي 15 سنة في المهنة والكل عارفاني في السوق».. بتلك الكلمات روى «إبراهيم» الشهير بـ«أبو إسلام» بداية رحلته مع مزادات المانجو داخل السوق الشهيرة: «التجار بيعرفو أن المزاد بدأ بصوت الطبلة العالي، وده اللي بيعلن عن بدء البيع».

يعمل الشاب الثلاثيني في محل لصيانة الأحذية والشنط صباحًا في سوق الجمعة، وفي المساء يتوجه إلى سوق المستقبل في موسم المانجو، إذ ينتظره الكثير من التجار لمعرفة المحال التي تبيع الفاكهة الصفراء: «أنا عارف التجار بالاسم، وكلهم بيستنوا طبلتي علشان يعرفوا منها المزاد فين وبدأ ولا»، ويستمر عمل «إبراهيم» نحو 6 ساعات على أن يحصل في المقابل على ما يقرب من 150 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يحاول توفير دخلا إضافيًا بجواؤ عمله في الأحذية للإنفاق على أسرته.

المزاد يبدأ من 10 مساءً

يبدأ مزاد بيع المانجو مع انتهاء صلاة المغرب ويستمر حتى العاشرة مساءاً بشكل يومي في سوق المستقبل بالإسماعلية أو بحد أقصى الثانية عشر صباحًا، ويضم مئات التجار من محافظات القاهرة وبورسعيد والشرقية وإسكندرية ومحافظات الصعيد المختلفة: «المانجو في الإسماعيلية غير ومختلفة وأفضل فاكهة في مصر كلها، وأنا بحب شغلانتي جدًا».