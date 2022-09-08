أسعار المانجو بسوق العبور.. اعرف أفضل أنواع التخزين والوقت المناسب له

أوضح سوق العبور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع له، أسعار المانجو اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الحالي، ويُقبل قطاع كبير من المواطنين على شراء المانجو بكميات كبيرة في هذا الوقت، لتخزينها طوال العام حتى الموسم المقبل للمانجو.

وأوضح المهندس إسماعيل مبارك، أحد أكبر مصدري أنواع المانجو المُخزنة، في تصريح سابق لجريدة «الوطن»، أنّ نوع المانجو الزبدية هو الأفضل للتخزين، مضيفا أنّ هناك أنواع أخرى تصلح للتخزين لكن يجب حفظها بدرجة حرارة معينة وتقطيعها لتحتفظ بطعمها مصل الكنت والكيت والتيمور والعويس وغيرها.

وجاءت أسعار المانجو بسوق العبور كما يلي:

أسعار المانجو بسوق العبور

اختلف سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و40 جنيهًا

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 و18 جنيها

أما كيلو المانجو الزبدية سجل سعر يترواح بين 9 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو المانجو الفونس بين 13 و17 جنيها.

وجاء سعر كيلو المانجو البلدي بسعر يتراوح بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المانجو الجولك بين 9 جنيهات و13 جنيها.

واختلف سعر كيلو المانجو السنارة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

وتراوح سعر كيلو مانجو كنت بين 9 جنيهات و15 جنيها.

اختلف سعر كيلو المانجو الهندي بين 13 جنيها حتى 17 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو التيمور بين 13 جنيها حتى 17 جنيها.

أما المانجو الدبشة تراوح سعره بين 9 جنيهات و13 جنيها.

واختلف سعر مانجو بيض العجل بين 9 جنيهات و13 جنيها.

وتراوح سعر كيلو مانجو تومي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اختلف سعر كيلو مانجو فجر كلان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

أسعار المانجو في الأسواق

تراوح سعر كيلو المانجو السكري بين 15 و20 جنيها، كما سجل سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيها، وجاء سعر كيلو المانجو الفص 50 جنيها، وتراوح سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 12 جنيها حتى 15 جنيها.