«السفيرة عزيزة» يستضيف فارس قطرية: الشعر يجب أن يكون من صلب الحياة

قال الشاعر الشاب فارس قطرية، إن الشعر يجب أن يكون عن تجارب ومن صُلب الحياة ويعبر عن الأسرة المصرية، لافتًا إلى أنه كتب قصيدة «الونس» لتعبر عن حالة زوجة في الخمسينات تحكي مع زوجها خلال جلوسهما معا في البلكونة.

ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا

وأضاف فارس، خلال استضافته في برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة dmc: «عشت تجارب مختلفة ومن خلالها كتبت كلمات من القلب ولذلك وصلت للجمهور وحققت ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا، وكتبت عن الونس من وجهة نظري، المنبثق من العشرة وسنوات الحياة ورحلة الزوجين».

وأشار إلى أنه بدأ كتابة وإلقاء الشعر منذ المرحلة الإعدادية، ولفت إلى أنه عمل على كتابة الشعر الذي يمس مشاكل الناس خلال الفترة الأخيرة.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.