«حياة كريمة» قاطرة التحول الأخضر.. زراعة 100 ألف شجرة مثمرة وتنفيذ 2000 نشاط توعوي

تخطى المشروع القومي للنهوض بالريف «حياة كريمة»، حدود العمل التنموي ليصبح نموذجا للاستدامة البيئية والمشروعات الخضراء القومية، فبجانب جهود المبادرة الرئاسية من أجل تحسين الخدمات وإعادة وبناء المنازل والارتقاء بجودة التعليم والظروف المعيشية لغير القادرين، استطاعت «حياة كريمة» تحقيق تنمية من نوع آخر وهي التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

زراعة أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة

وكان لوزارة البيئة مساهمات ملموسة وواضحة في دعم جهود المشروع القومي حياة كريمة، في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بتنفيذ مبادرات عدة منها زراعة أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة وأشجار زينة بالمراكز المدرجة في قرى المبادرة للحفاظ على جودة الهواء.

إنشاء 57 وحدة بيوجاز منزلية وتسليم 276 حاوية لجمع القمامة

وأعلنت وزارة البيئة في وقت سابق، تنفيذ 1775 نشاطا توعويا من ندوات وورش عمل وحملات بقرى مراكز «حياة كريمة»، فضلا عن إنشاء 57 وحدة بيوجاز منزلية، وتسليم فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، و276 حاوية لجمع القمامة تم إهداؤها من قبل الوزارة إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

تسليم 9250 شجرة توت إلى مركز المنشأة

وفي سوهاج، جرى الإعلان عن وصول 14 ألفا و250 شجرة مثمرة مقدمة من وزارة البيئة للمحافظة، لزراعتها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

كما تم تسليم 9250 شجرة توت إلى مركز المنشأة، و5000 شجرة جوافة، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية COP27.

واستمرت المبادرة الرئاسية في دعم عملية التحول الأخضر بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث سلمت من خلال جهازها بمحافظة البحيرة، 240 حاوية بقرى حياة كريمة لجمع القمامة، ليكتمل بذلك العدد الإجمالي المقدم من الوزارة إلى 600.

التخطيط: حياة كريمة تحقق أهداف التنمية المستدامة

من جانبها، أكدت وزارة التخطيط ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، المشرف العام لمبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، أن استراتيجية مصر 2030، راعت أبعاد التنمية المستدامة في كافة المشروعات القومية.

وشددت الوزارة، على أن المبادرة الرئاسية تعد مشروعا يحقق الأهداف التنموية الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، علاوة على أنها نموذج للمشروعات الخضراء، حيث تم إتاحة الخدمات والترابط بينها وبين كافة الأبعاد البيئة والاقتصادية والاجتماعية.