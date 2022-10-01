«القابضة للمياه» تنظم حملات لتوعية المواطنين بمبادرة حياة كريمة

تواصل شركات مياه الشرب بالمحافظات الساحلية، عقد لقاءات توعية للمواطنين للتوعية بترشيد استهلاك المياه وأهمية استخدام القطع الموفرة في خفض فاتورة الاستهلاك الشهرية، ضمن حملات «معاً للحفاظ على سرالحياة.. علشان كل نقطة بتفرق.. معا لحياة كريمة».

تعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قيام إدارة التوعية بالشركة، بالتعاون مع حي المنتزه، بعمل لقاءات توعوية للأهالي بمنطقة الطابية، لافتة إلى أنه تم تعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأثرها على المجتمع ككل، خاصة الأهالي في الريف، موضحة أنها من أكبر المشاريع القومية التي يتم تنفيذها بعد دخول جميع الخدمات التي تؤهلها لحياة معيشية كريمة.

ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان، إلى أن لقاءات التوعية تطرقت إلى ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، كما تم تقديم ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وكيفية كشف التسريبات وكيفية إصلاحها يدويا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ألعاب تفاعلية للأطفال تحثهم على المحافظة على المياه وورش رسم وتلوين، وفي نهاية اللقاء تم توزيع بروشور المبادرة والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين.

عمل مسابقات للاطفال وتوزيع جوائز على الفائزين

ونوهت شركة مياه الشرب بالاسكندرية إلى مشاركة توعوية للمصطافين بشاطئ السرايا، بالتعاون مع وحدة صحة المنتزه والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من خلال عمل معرض المنتجات اليدوية وتنفيذ حملة توعوية لترشيد استهلاك المياه للمصطافين والتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم عمل مسابقات للأطفال وتوزيع جوائزعلى الفائزين، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم.

إزالة التوصيلات الخلسة عن العقارات

وأكدت الشركة قيام إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، وتم حبس المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات بدون تعاقد والمحلات التجارية المخالفة لشروط التعاقد وتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والحد من ظاهرة رش المياه في الشوارع والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا بمنطقتي شارع أبو قير ومنطقة التمانيات بأبيس بنطاق فرعي الرمل والنزهة، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، للحضور للتعاقد، بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.