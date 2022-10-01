السيطرة على حريق بمحل فطائر في أوسيم دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل محل فطائر بمنطقة بشتيل البلد بدائرة مركز شرطة أوسيم، دون إصابات بشرية، واقتصر فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أوسيم، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل محل فطائر بدائرة القسم.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بعد دقائق من تلقيها البلاغ، وجؤى السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

تحرير محضر بالواقعة والجهات المختصة تتولى التحقيق

وجرت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.