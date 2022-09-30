إخماد حريق نشب بسيارة أثناء إصلاح اللوحات الإرشادية أعلى دائري المنيب

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بسيارة تابعة لإحدى الشركات دون خسائر بشرية، وتبين أن سبب نشوب الحريق ارتفاع درجة الحرارة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، يفيد بورد بلاغ إلى المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، من غرفة عمليات النجدة باشتعال سيارة أعلى دائري المنيب اتجاه المعادي بدائرة القسم، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان الواقعة برئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، تبين من خلال التحريات برئاسة اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق نشب في السيارة أثناء توقفها، كما تبين أن السيارة تابعة لإحدى الشركات ومحملة بمولد كهرباء.

اشتعال مولد الكهرباء

وبسؤال قائد السيارة 24 عاما، قرر أنه أثناء قيام عمال اللحام باستخدام المولد في أعمال لحام اللوحات الإرشادية بمحل البلاغ، فوجئ باشتعال المولد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات أو تلفيات بالسيارة، مشيرًا إلى أن سبب نشوب الحريق ارتفاع درجة الحرارة ولم يتهم أحدا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.