«التعليم العالي»: تأكدنا من جاهزية المدرجات وقاعات الدراسة لاستقبال الطلاب

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أجرى 4 جولات تفقدية للمسارات التعليمية المختلفة في منظومة التعليم العالي اليوم؛ بدأها صباحا بزيارة جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور، ثم جامعة القاهرة و6 أكتوبر التكنولوجية، وانتهى بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

التزام أعضاء هيئة التدريس بالحضور للجامعة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال تلك الزيارات أكد الوزير ضرورة بدء الدراسة بشكل جدي من اليوم الأول، وكذا التزام أعضاء التدريس بالحضور للجامعة، كما تأكد من مدى جاهزية المدرجات وقاعات الدراسة للطلاب.

رسائل شديدة الأهمية

واستطرد: «الوزير خلال اليوم الأول وجّه مجموعة من الرسائل شديدة الأهمية خاصة بدور الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، ودور البحث العلمي في خدمة الصناعة والربط بين وظائف المستقبل والبحث العلمي والعملية التعليمية، كما أكد دور ريادة الأعمال في جميع الجامعات خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن الوزير خلال جولته التفقدية التي تمت اليوم، شهد أكثر من عرض خاص بدور الجامعات في خدمة المجتمع، كما اطمأن الوزير على الـ12 جامعة أهلية الجديدة التي بدأت لأول مرة هذا العام، ورؤساء الجامعات قدموا تقارير تفصيلية عن سير الدراسة ومدى جاهزية الجامعات لتقديم العلم للطلاب.

وتابع: «الوزير أجرى حوارا في جامعة بنها الأهلية مع عدد كبير من الطلاب الملتحقين بالجامعة، واستمع لجميع الأسئلة والاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور، والجامعات من اليوم الأول تلتزم بالخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات».