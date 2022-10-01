وزير التعليم العالي يزور جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة في أول أيام الدراسة

في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، برفقة الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خيري عبدالحميد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام الدراسة بالجامعة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

الوزير يؤكد زيارة مختلف الجامعات في اليوم الأول من الدراسة

وأكد الوزير حرصه على زيارة مختلف الجامعات في اليوم الأول من الدراسة، للاطمئنان على انتظام الدراسة بكافة الجامعات، والعمل على التكامل والتعاون بين كافة المؤسسات التعليمية، لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن وزير التعليم العالي استمع إلى عرض تفصيلي قدمته المهندسة إنجي منصور نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة لبلدنا للتنمية وخدمة المجتمع بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي تُقدم الدعم الشامل للعديد من المُستفيدين بمختلف أنحاء الجمهورية، ومنها تنظيم قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، وتقديم العديد من الخدمات والمشروعات الخدمية للمواطنين، بمُشاركة تطوعية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في إطار تفعيل دور الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد الوزير بتجربة مؤسسة لبلدنا بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كنموذج مُشرف للجامعات الخاصة في المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة وتعاونها مع أجهزة الدولة المُختلفة لتقديم المبادرات المُجتمعية المُتميزة ودعمها للفئات الأكثر احتياجًا في كافة ربوع الوطن.

الوزير يشاهد العديد المنتجات الإلكترونية الحديثة لمُجابهة آثار التغيرات المُناخية

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شاهد العديد المنتجات الإلكترونية الحديثة لمُجابهة آثار التغيرات المُناخية والتي تم تصميمها من خلال مركز التميز العلمي بالجامعة وبواسطة إحدى الشركات الناشئة من خريجي الجامعة، ومنها (محطة قياسات الانبعاثات وجودة الهواء، محطة ذكية لرصد هطول الأمطار، محطة إرصاد زراعية آلية ورصد تلوث التربة الزراعية، ومحطة قياس منسوب المياه وجودة المياه، ونظام قياسات عناصر الطقس في طبقات الجو العليا)، وقد تم استخدام تكنولوجيا مصرية بالكامل في تصنيع هذه المنتجات التي يتم استخدامها في عدد من الوزارات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير شاهد أيضًا نماذج لبعض مشروعات التخرج والتي حازت على جوائز عالمية ومنها (توليد الطاقة من الرياح باستخدام توربينة بدون ريش، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، واستخلاص المياه من الهواء، والأطراف الصناعية التعويضية)، وأثنى سيادته على مستوى تلك النماذج الابتكارية المُتميزة، التي يُمكن الاستفادة منها على المُستوى الاقتصادي والاجتماعي، ووجه الطلاب بإجراء مزيد من البحوث للوصول إلى أفضل النتائج.

وأجرى «عاشور» حديثًا مع بعض طلاب الجامعة، وتناول حديثه معهم التأكيد على أهمية البحث والفهم وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التعلم، وتمنى لهم النجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن الجامعة تضم 10 كليات (الفنون والتصميم، التكنولوجيا الحيوية، علوم الحاسب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، اللغات، الإعلام، علوم الإدارة)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي، وتمنح بعض كليات الجامعة شهادة مُزدوجة من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعتي جرينتش وبيدفوردشير البريطانية.