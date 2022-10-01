رئيس جامعة حلوان: رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ناقش الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مع عمداء الكليات كيفية تقديم خدمات لائقة لأعضاء هيئة التدريس في جميع الجوانب، مؤكدا على ضرورة إنهاء كافة استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، بجانب رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا أن جامعة حلوان تسعى دائما لأن تكون جامعة منتجة ورائدة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

خدمات لائقه لدعم رؤية مصر 2030

كما أوضح رئيس جامعة حلوان أنه يتم العمل داخل الجامعة كمنظومة متكاملة، لذا يجب الاهتمام بالعاملين وتقديم خدمات لائقة لهم للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة ومستهدفات خطة التنمية الشاملة للدولة ودعم رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

شركة مساهمة لتقديم خدمات للجامعة

ودعا إلى دراسة إنشاء شركة مساهمة لتقديم خدمات للجامعة، مع ضرورة تنمية أصول الجامعة، واستمع لمقترحات ومتطلبات عمداء الكليات.