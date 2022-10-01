محافظ الفيوم: الدراسة بدأت في 20 مدرسة فقط اليوم.. وغدا نستقبل 900 ألف طالب

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة استعدت بشكل جيد قبيل إطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن بداية الدارسة على مستوى المحافظة اليوم، كانت غير مكثفة وذلك بسبب فتح 20 مدرسة فقط أبوابها أمام الطلاب، «غدا انتظام الدراسة في كل المراحل التعليمية في أكثر من 2000 مدرسة».

الأنصاري: المدارس تستقبل 900 ألف طالب غدا

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بسبب عدد المدارس القليلة التي عملت، اليوم، فكان الأداء المدرسي هادئا، وغدا تستقبل المدارس أكثر من 900 ألف طالب، وخلال الأسابيع الماضية كان هناك تركيز من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية لإنهاء أعمال الصيانة الموجودة في مختلف المدارس.

الأنصاري: تم تمهيد كافة الطرق المؤدية للمدارس

واستطرد: «عندنا تحدي السنة دي، وفيه مركزين على مستوى المحافظة تطبق فيهما المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما زال هناك أعمال صرف صحي وأعمال مرافق في المركزين، وكان من المهم إننا نتأكد إن الطرق المؤدية للمدارس آمنة لأبنائنا وبناتنا والمعلمين عشان العملية تكون منتظمة».

وأوضح أنه خلال العامين الدراسيين الماضيين لوحظ وجود حالة من عدم الانتظام في الدراسة بسبب جائحة كورونا، ولكن من المتوقع خلال العام الدراسي الجديد أن تكون العملية التعليمية منتظمة بعد تأهيل الطرق والبيئة المحيطة بالمدارس كافة على مدارس المحافظة.

وتابع: «مديرية التربية والتعليم وفرت برامج تدريبية مخصصة لتأهيل المعلمين الموجودين في المدارس، والبيئة التعليمية باتت مجهزة لها بشكل ممتاز خلال الفترة السابقة، وستظل عمليات المتابعة خلال الفترة المقبلة بلا توقف».