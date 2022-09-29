«التعليم»: لدينا استرتيجية جديدة لإعادة الدور الاجتماعي للمدارس مرة أخرى

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الخطة التي تنتهجها الوزارة هذا العام تتعلق بعودة المدرسة لدورها الاجتماعي في تنشئة وإعداد الطلاب: «الطلاب يرجعوا المدارس بشكل منتظم وفيه إقبال وهدوء نفسي بما يحفظ كرامة الطالب والمعلم، ويضمن انتظام المنظومة التعليمية بشكل متكافئ».

زلطة: امتحانات الثانوية العامة تنقسم لشقين

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الجديد؛ ستنقسم إلى جزأين، الأول هو الاختيار من متعدد، والثاني يخص الأسئلة المقالية التي ستخضع لعدد من المعايير.

زلطة: مش هيكون فيه معدل خطأ في تصحيح الامتحانات

وتابع أن المعايير التي ستتضمنها الأسئلة المقالية؛ تخص الإجابة الصحيحة وتسلسل الأفكار والدقة الإملائية في الكتابة، مؤكدًا أنه جرى الاستعداد للتصحيح الإلكتروني للامتحانات بشكل جيد وفقا لتوجيهات الوزير: «مش هيكون فيه معدل خطأ في تصحيح الامتحانات».

وأوضح أن الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب ستتضمن رقم QR، يساعد في عدم وجود أي خطأ في تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الدارسي الجديد دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي، وتابع: «ده هيتم عن طريق تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية من قبل الطلاب، من خلال تطبيقه على مدار العام الدراسي بكل الجمهورية بشكل تدريجي».