مخرج سلسلة أم الدنيا: سردت تاريخ مصر بشكل مبسط وبعيد عن التعقيد

قال المخرج محمود رشاد، مخرج سلسلة أم الدنيا، إن سلسلة حلقات «أم الدنيا» والتي تتضمن 15 حلقة من التشويق تم فيها سرد بشكل مبسط تاريخ مصر الطويل منذ بدايته حتى العصر الحديث على منصة Watch It هدفت إلى سرد تاريخ مصر في شكل «حدوتة» سهلة وبسيطة وبعيدة عن الشق الأكاديمي.

رشاد: سيتم ترجمة العمل ليعرض في دول مختلفة

وأضاف «رشاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سلسلة الحلقات عندما قام بكتابتها كان يرغب في إعلام المصريين بتاريخهم وهويتهم، ومن ثم تم ترجمة العمل الفني حتى يجرى عرضه في الدول الأجنبية.

رشاد: أكتر حاجة خضاني وبسطاني جدا رد فعل الشباب الصغير

واستطرد: «أكتر حاجة خضاني وبسطاني جدا رد فعل الشباب الصغير، الناس اللي عندهم من 12 لـ18 سنة مهتمين أكتر من أي فئة عمرية تانية، وهي مادة ترفيهية ليها هدف ودي حاجة كويسة، والموسم الأول من السلسلة عبارة عن مصر القديمة فقط وينتهي عند عصر كليوباترا، والموسم الثاني يخص مصر القبطية والإسلامية والتاريخ المعاصر».

وأعلنت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، إطلاق السلسلة الوثائقية الدرامية «أم الدنيا»، الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.