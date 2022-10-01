الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا.. الخطوات وطرق السداد

وفرت شركة كهرباء جنوب الدلتا، خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا، إلى المواطنين والعملاء من خلال تطبيق الهواتف المحمولة إلى جانب موقع الشركة على «فيس بوك»، والموقع الرسمي للشركة، الأمر الذي يسهل على العملاء معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وأيضا تقديم التظلم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا.. الخطوات

على عملاء شركة جنوب الدلتا للكهرباء في محافظات وسط الدلتا، الراغبين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، اتباع عدة خطوات من أجل الدخول على منصة الشركة ومعرفة القيمة الشهرية بفاتورة الكهرباء، وهي:

- فتح موقع الشركة على الشبكة العنكبوتية وإنشاء حساب.

- اختيار قسم الاستعلام عن الفواتير.

- اختيار إسم المحافظة (واحدة من محافظات وسط الدلتا).

- اسم المستخدم.

- إدخال رقم عداد الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة جنوب الدلتا.. دفع الفاتورة

وفرت وزارة الكهرباء إمكانية تظلم العميل على فاتورة الكهرباء، ويتم البت في التظلم، وأيضا وفرت الشركة إمكانية سداد فواتير الكهرباء من خلال عدة طرق:

- محصل الكهرباء الذي يتوجه إلى المنازل أو مساجد القرية

- دفع الفاتورة في أحد مكاتب وزارة الكهرباء في فروع شركات الكهرباء

- دفع الفاتورة من خلال وسائل الدفع الالكتروني