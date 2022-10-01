«تاج الدين»: التطعيمات المجانية قللت نسب الوفيات بين الأطفال

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه في الماضي، كانت كثرة الإنجاب مرتبطة بفقدان بعض الأبناء في الفترات الحياتية الأولى، ولكن خلال السنوات الماضية، قلت وفيات الأطفال بعد الولادة والحمل وفي الخمس سنوات الأولى من العمر».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «التطعيمات الإجبارية التي تقدمها الدولة بالمجان لكل أطفال مصر حسنت من الناتج البشري والحياتي، وقللت نسب وفيات الأطفال، بالإضافة إلى مبادرات اكتشاف الأمراض الوراثية والتقزم والأنيميا».

الزيادة السكانية تنعكس على جميع الأسر

وأشار إلى أن انعكاس الزيادة السكانية يكون على البلد وكل أسرة، مشددًا على أن الأسر تعي تماما أن أي إضافة جديدة لها تعني أعباءً جديدة مثل المدارس والصحة والسكن.

وأضاف تاج الدين: «في السنوات العشرين الماضية زاد عدد سكان مصر بالملايين، نتمنى لهم موفور الصحة، لكن هذه الزيادة انعكست على كل متطلبات ومقومات الحياة مثل السكن والمدرسة والرعاية الصحية والرعاية الوظيفية».

2.4 مليون طفل متوسط المواليد سنويا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الشكل السكاني في مصر هرمي، لذلك فإنه يسمى بالهرم السكاني: «متوسط المواليد في مصر 2.4 مليون طفل في السنة، والوفيات 400 أو 450 ألف، وكل الدلائل تشير إلى أن مظاهر الرعاية الصحية التراكمية والحديثة حسنت صحة الإنسان المصري وقللت الكثير من المؤشرات التي تدل على الخلل في صحة الإنسان والتطور العمري».