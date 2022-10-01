«التصديري للملابس الجاهزة»: سنشارك في الحوار الوطني بورقة عمل متكاملة

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المصانع الكبرى تستخدم بقايا قصب السكر في إنتاج الغزل، لكن حتى الآن المنتج المعاد تدويره تكلفته أعلى من المنتج العادي، وفي خلال 5 سنوات سيتبدل الوضع، ويصبح الاعتماد بشكل كلي على المنتجات المعاد تدويرها، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع القواعد حاليا، لتحقيق الاستدامة في كل المصانع.

دراسات بالتعاون مع المجالس التصديرية المتنوعة

أوضحت «بشارة» خلال استضافتها ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قطاع الملابس والمنسوجات والغزل، يحقق نحو 3.5 مليار، منهم 2.4 مليار جنيه للملابس، ويمكن الوصول إلى 12 مليار بعد 3 سنوات، وذلك بعد دراسات بالتعاون المجالس التصديرية المتنوعة، لافتة إلى أن المجلس أرسل خطته من أجل تحقيق الـ12 مليار بشكل مكتوب.

زيادة الطاقة الإنتاجية

أشارت ماري لويس، إلى أن المجلس سيشارك في الحوار الوطني بورقة عمل ترصد المتطلبات من أجل زيادة الموارد، لافتة إلى أن المصانع تحتاج إلى التمويل، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك من خلال جدول يوضح المستهدف ونسبة الزيادة السنوية في أسعار المنتجات المصنعة في مصر والمعدة للتصدير، موضحة أنه سيجر إعداد استراتيجية لتمويل القطاع الصناعي بالخامات الخاصة به، ويسبقها زراعة مليون فدان من القطن المتوسط بالميكنة الزراعية الحديثة والري، من خلال محطات المعالجة بالتنقيط.

تمويل المراكز البحثية في الصناعات

وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن تمويل المراكز البحثية في الصناعات، مثل مركز بحوث القطن، له أهمية كبرى وعائد مادي مباشر، إذ توصلت الدراسات بالمركز، إلى إمكانية تقصير قامة ساق القطن، لترشيد استهلاك المياه، موضحة أن أمريكا حصلت على سلالة القطن العزيزي من مصر، وأصبحت تغزو به العالم حاليا.