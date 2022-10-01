عاجل.. التعليم تكشف سبب إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار للصف الخامس

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار، الكتاب الإضافي «القصة» في اللغة العربية، للصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية بالمنهج القديم.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن إلغاء قصة مغامرات في أعماق البحار، جاء لأننا في المنظومة الجديدة، راعينا التكامل بين المهارات اللغوية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، أولينا القصص في الكتب المطورة من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائي، اهتماما كبيرا، فضلا عن النصوص المعلوماتية.

لسنا بحاجة إلى الكتاب الإضافي

وأضاف المصدر، تتنوع القصص بين الاستماع التي تتجاوز الست قصص، فضلا عن التي تعالج كموضوعات قراءة، لذلك فلسنا بحاجة إلى الكتاب الإضافي الذي كان منفصلا عن القضايا التي تعالجها دروس الكتاب المقرر، وأنه كان يقرر بدءا من الصف الخامس الابتدائي.

وقال المصدر، إن المنهج الجديد للصفين الرابع والخامس، لم يعد بحاجة إلى الكتاب الإضافي قصة مغامرات في أعماق البحار، لتحقق الهدف منه باقتدار في الكتاب المطورة.

انطلاق العام الدراسي الجديد

وفي سياق آخر، انطلق العام الدراسي الجديد 2022، اليوم السبت في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

فيما تنتظم الدراسة غدا، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة بمدارس محافظة بني سويف غدا الأحد.