«التعليم» تنتهي من تدريب 30 ألف معلم على أنشطة التوكاتسو

انتهت وزارة التربية والتعليم من تنظيم المجموعة الأولى من تدريبات التوكاتسو لمديري التعليم العام، وذلك بالتعاون بين وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي وجامعة الإسكندرية.

استكمال التدريبات للفئات المستهدفة

استهدفت التدريبات التوعوية بأنشطة التوكاتسو المدرجة بمناهج التعليم المصري الجديد 2.0 للمعلمين بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، 30 ألف معلم وقيادة ومديري مدارس على مدار ثلاث أشهر، ويجري استكمال التدريبات للفئات المستهدفة وفق بروتوكول التعاون بين الجهات المشاركة.

رفع كفاءة العاملين بالمدارس الابتدائية

جدير بالذكر أن هذا المشروع جاء بناء على اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنمية شخصية الطلاب ورفع كفاءة العاملين بالمدارس الابتدائية لتنفيذ أنشطة التوكاتسو.