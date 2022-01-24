التعليم تعلن تفاصيل المناهج المطورة لجميع الصفوف الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج الدراسية والمواد التعليمية والوسائط التعليمية وأدلة المعلم التي جرى تطويرها ومراجعتها من المركز القومي لتطوير المناهج والمواد الدراسية لعام 2021، لدعم نظام التعليم الجديد.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها، إنه جرى إعداد المواد التعليمية للفصل الدراسي الأول من الصف الرابع الابتدائي بجميع المواد الدراسية، متضمنة كتب دراسية وأدلة معلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي جرى إعداده وفق مشروع (2.0)، لتطبيقها في العام الدراسي 2021 / 2022.

تطوير مناهج اللغات الأجنبية الثانية

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الثانوي ضمن مشروع تطوير المناهج (2.0)، وإعداد سيناريوهات للمناهج التفاعلية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالوزارة في اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، المناهج الدراسية التي جرى تطويرها ومراجعتها خلال العام الماضي 2021 وهي كالتالي:

- مراجعة ترجمة كتاب الصف الثالث الابتدائي متعدد التخصصات «اكتشف» وكتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2020 /2021.

إعداد الإطار العام لمناهج التربية الفكرية

- إعداد الإطار العام لمناهج التربية الفكرية للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، موائمة مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة «غير المدمجين»، البصرية، والسمعية، والفكرية، مع الإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة، للصفوف: الأول والثاني والثالث الابتدائي، لجميع التخصصات، وتطبيقه في العام الدراسي 2020 /2021.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول لعام 2021 /2022.

- تطوير کتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي لمدارس اللغات «Connect Up»، الفصل الدراسي الأول، وتطبيقه للعام الدراسي 2021/2022.

تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

- تطوير كتاب ودليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي لمدارس اللغات، الفصل الدراسي الأول، وتطبيقه للعام الدراسي 2021/2022.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي لمدارس اللغات «Connect Plus»، الفصل الدراسي الأول وتطبيقه للعام الدراسي 2021/2022.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الأول.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الأول.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي لمدارس التعليم العام Connect.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي لمدارس اللغات Connect Plus.

- تطوير کتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.