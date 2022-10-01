تفاصيل حفل زفاف سالي عبد السلام.. تامر حسني يحييه

تحتفل الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج «قصة حقيقية» على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري والمذيعة بالراديو 9090، بحفل زفافها اليوم، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجيزة.

ووجهت سالي عبد السلام الدعوة لعدد من الفنانين والإعلاميين، لمشاركتها حفل الزفاف، من بينهم الفنان الشاب مينا عطا، والإعلامية فاطمة مصطفى وخالد عليش وزوجته مريهان عمرو، وغيرهم من الفنانين.

كما يحيي حفل الزفاف، الفنان تامر حسني وفرقته الموسيقية، كما يجامل العروسة عدد من المطربين الشباب بالغناء في زفافها.

وكتبت سالي عبد السلام، احتفالا بزفافها: «حبيتك.. وبحبك.. وهحبك على طول، وهتعرفوا هو مين وبيشتغل أيه وكله قريب بإذن الله، بس طالبة منكم دعوات كتير أوى، بارك يا رب لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير، اللهم بارك اللهم، أمين، سكينة ومودة ورحمة طول العمر يا رب.. رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر.. أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك».

الفنانون يهنئون سالي عبد السلام

وتفاعل مع صورة سالي عبد السلام عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، من بينهم الإعلامية شيما صابر زوج لاعب كرة القدم رامي صبري، وكتبت: «مبروك يا عروسة»، كما علقت روجينا وكتبت: «مبروك يا حبيبتى ربنا يسعدكم»، أما ريم البارودي فكتبت: «اللهم بارك اللهم أمين، ألف مليون مبروك يا عروسة، ربنا يفرح قلبك ويسعدك».

وتفاعل أيضا كل من الإعلامي خالد عليش والفنانة إيمان العاصي، متمنيين لها السعادة في حياتها الجديدة، كما حرص عدد من أصدقاؤها، أن ينشروا صورهم سويا، متمنيين لها حياة سعيدة، ومن بينهم الإعلامية فاطمة مصطفى.

معلومات عن سالي عبد السلام

يذكر أن سالي عبد السلام قدمت عدد كبير من البرامج المتنوعة، على عدد من الشاشات، ومن أبرزها برنامج «المتوحشة».