إصابة شاب في مشاجرة مع آخرين ببورسعيد.. وجهود أمنية لضبط الجناة

أصيب شاب بجروح نافذة، إثر اعتداء آخرين عليه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة القابوطي بحي الضواحي، ويجرى ضبط المعتدين وأطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة فيها.

نقل المصاب إلى مستشفى الزهور

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إبراهيم علي السيد علي السويركي 26 سنة، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مصابا بجروح نافذة متفرقة بالجسم.

مشاجرة السبب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس المباحث أن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأطراف في منطقة القابوطي يجري حصرهم على خلفية مشاجرات سابقة ووصل الأمر إلى التشاجر بالأسلحة البيضاء.

إصابة شاب باختناق في حريق محل ألبان

يذكر أن شابا قد أصيب باختناق وهو يقوم بإطفاء حريق نشب داخل محل ألبان بمنطقة قشلاق السواحل بحي المناخ وتم السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء ونقل المصاب إلى مستشفى السلام بورسعيد.