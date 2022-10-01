الصور الأولى لحفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام

تحتفل الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج «قصة حقيقية»، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري والمذيعة بالراديو 9090، بحفل زفافها حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجيزة.

مفيدة شيحة أول حضور حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام

وكان في مقدمة الحضور، الإعلامية مفيدة شيحة، التي حرصت على التقاط الصور التذكارية معها بفستان الفرح.

وكانت سالي عبد السلام، وجهت الدعوة لعدد من الفنانين والإعلاميين، لمشاركتها حفل الزفاف، من بينهم الفنان الشاب مينا عطا والإعلامية فاطمة مصطفى وخالد عليش وزوجته مريهان عمرو وغيرهم من الفنانين.

تامر حسني يحيي حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام

كما يحيي حفل الزفاف، الفنان تامر حسني وفرقته الموسيقية، فضلا عن عدد من المطربين الشباب الذين يتطوعون بالغناء في حفل زفافها.

وأعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن خطوبتها، بنشرها صور تجمعها بزوجها، وأختصته ببعض كلمات الغزل، التي تبرز مدي حبها له، ومن المتوقع ان يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، حفل الزفاف

وتفاعل مع صورة سالي عبد السلام عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومن أبرزهم الإعلامية شيما صابر زوج لاعب كرة القدم رامي صبري، والفنانة روجينا، والفنانة ريم البارودي