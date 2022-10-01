علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بمهرجان المنيا للموسيقى 6 أكتوبر الجاري

أعلن الفنان علي الحجار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعداده لتقديم حفل غنائي ضمن فاعليات مهرجان المنيا للموسيقى والغناء.

وكتب علي الحجار: «أهالي المنيا الكرام.. سعيد بأني لأول مرة هكون متواجد معاكم في مهرجان المنيا للموسيقى والغناء الخميس 6 أكتوبر على المسرح الروماني».

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة

وشارك علي الحجار مؤخرا في الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي اختارها مع جمهوره على السوشيال ميديا قبل انطلاق الحفل بأيام.

أغنية بطلة حكايتي

وكانت آخر أعمال المطرب علي الحجار، أغنية «بطلة حكايتي»، من كلمات طارق علي وألحان خالد داغر، وتوزيع محمد عبد الله، وحققت نجاحا كبيرا ونالت إشادات الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية: «لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي.. يا بطلة حكايتي.. وسر الحياة».