زلزال اليابان يضرب 6 مناطق في غرب البلاد وتصل قوته لـ5.8 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة ميازاكي التي تقع بجنوب غرب اليابان، كما ضرب زلزال اليابان مناطق أخرى في البلاد.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن مركز زلزال اليابان كان على عمق نحو 30 كيلومترا قبالة شبه جزيرة أوسومي.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزال اليابان سجل 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة ميازاكي وبعض المناطق الأخرى في المحافظة.

مركز زلزال اليابان كان على عمق نحو 30 كيلومترا

وسجل زلزال اليابان ثلاث درجات على مقياس ريختر في المقاطعات المجاورة، وهي إهيمي وساجا وكوماموتو وأويتا وكاجوشيما.

وفي مارس الماضي، ضرب زلزال قوي شمال شرق اليابان وتسبب في قطع الكهرباء عن مليوني منزل، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل شخصين وسقوط عشرات الجرحى، وقطعت الكهرباء على نحو 700 ألف منزل في طوكيو و156 ألفا في شمال شرق اليابان.

الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة أوسومي

وضرب زلزال اليابان الذي وقع في مارس الماضي، المنطقة نفسها التي تسبب فيها زلزال كبير في كارثة فوكوشيما النووية قبل 11 عاما، وجرى تسجيل الزلزال على بعد 57 كيلومترًا قبالة ساحل فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا، وهو ليس ببعيد عن مركز أقوى الزلازل في تاريخ اليابان، الذي أودى بحياة 18 ألف شخص في عام 2011.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب اليابان قبل 11 عاما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما أسفر عن كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.