«فصل طلاب ومبادرة لتنزه الأمهات».. تفاصيل أول يوم دراسي في المحافظات

وقعت أحداث كثيرة في محافظات مصر، بأول يوم دراسي التي كان أبرزها فصل 6 طلاب في أسيوط خلال الساعات الأولى من العام الدراسي، بينما شهدت الإسكندرية مبادرة جديدة من نوعها حين شجعت إدارة المصايف الأمهات على توصيل أبنائهن إلى المدارس والتوجه إلى البحر للاستمتاع.

فيما كان الخبر الأبرز للطلاب بإعلان محافظ الأقصر يوم السبت إجازة أسبوعية إضافية ليوم الجمعة في كافة مدارس المدينة الأثرية خلال العام الدراسي الجاري.

فصل 6 طلاب في أول يوم دراسي

البداية من صعيد مصر، حيث قررت إدارة مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين، فصل 6 طلاب لمدة 3 أيام مع إحضار ولي الأمر في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، لعدم انتظامهم في الفصل الدراسي وحرم المدرسة.

ذلك القرار الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في أسيوط، جاء نتيجة عدم التزام الطلاب بمواعيد الحضور والانصراف داخل الفصل في اليوم الأول، بالإضافة إلى ما ارتكبوه من أعمال شغب داخل حرم المدرسة واستخدامهم الألفاظ غير اللائقة، وفقاً لمذكرة مدير المدرسة ؤ وذلك يعد مخالفة اللاوائح المنظمة.

مبادرة للأمهات في الإسكندرية

«وصلي ابنك المدرسة وروحي البحر» تحت هذا الشعار أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مبادرة وصفها البعض بأنها غريبة من نوعها، حيث طالبت الإدارة من الأمهات توصيل أطفالهن إلى المدارس والتوجه بعدها إلى شواطئ الإسكندرية.

المبادرة جاءت نتاج لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة ما يجعل الجلوس على الشواطئ أمر مميز في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الإسكندرية.

هذا ما جعلهم يقدمون اقتراحت إلى الأمهات من أجل استغلال توقيت وجود أطفالهن في المدارس والاستمتاع بالشواطئ، مؤكدين على وجود شواطئ مجانية وأخرى ب5 جنيه للتذكرة من أجل خروجة رخيصة دون تكلفة كبرى.

السبت إجازة في مدارس الاقصر

وجاء الخبر الأبرز هو اعتبار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يوم السبت من كل أسبوع إجازة بكل مدارس الأقصر، لمدة عام تيسيرا على أولياء الأمور وتوفيرا للنفقات، مع زيادة عدد الحصص وتوزيعها على باقي أيام الأسبوع، وذلك بعدما أصدر تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.