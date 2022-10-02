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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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اليوم.. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يناقش استعدادات العام الجديد

كتب:

أحمد أبوضيف
04:07 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
من فعاليات أول يوم للعام الجامعي الجديد

من فعاليات أول يوم للعام الجامعي الجديد

يراجع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعه الدوري المقرر عقده بالجامعة البريطانية في الشروق، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، استعدادات الكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، والتأكيد على الجاهزية التامة من حيث المقررات الدراسية والمناهج ووضعها على المنصات التعليمية المختلفة.

تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة استعدادات الجامعات لمشاركتها في قمة المناخ cop27 المقرر أن تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، بجانب استعدادات الجامعات في إطار التحول للأخضر ومدى استعدادتها في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة،  بجانب مناقشة التقرير النهائي بشأن أعمال تنسيق الجامعات 2022.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على  انتظام أعمال الدراسة في الكليات للعام الجديد، دون رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدا ان الخريطة الزمنية للعام الدراسي كما هي دون تغيير أو تعديل أو تأجيل، لافتا إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية استقبلت حوالي 72 ألف طالب وطالبة جديد العام الحالي.

 

 

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.