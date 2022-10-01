«تحية العلم» تنطلق في 12 محافظة بحضور وزيري التعليم والتعليم العالي

شهد اليوم الأول فى العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات، أمس، إقبالاً كبيراً من الطلاب، وبدأت الدراسة بشكل جزئى فى 12 محافظة، وتنتظم اليوم فى باقى المحافظات، وأجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة بمدارس المحافظة، لتفقد سير العملية التعليمية، ووجَّه الوزير بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أى صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

حجازي: نستهدف استرداد دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها

وقال «حجازى»: «نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترداد دور المدرسة التربوى واكتشاف المواهب وتنميتها»، مشيراً إلى أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وأدار الوزير نقاشاً مع عدد من الطلاب حول اليوم الدراسى، موجهاً رسالة للطلاب والمعلمين أكد فيها ضرورة أن يكون العام الدراسى الجديد سعيداً على جميع أبنائنا الطلاب.

وشدد على أنه لن يترك أى مدرسة على مستوى الجمهورية تعانى من مشكلة ولن يقبل بأى تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.

جولة لوزير التعاليم العالي في الجامعة الأهلية بالعبور

من جهة أخرى أجرى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، جولة فى جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وتبادل الحديث مع عدد من الطلاب، وأكد أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة فى حياتهم الجامعية، وأن يستمروا فى الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

وشدد الوزير على أهمية وجود القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس، والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضماناً لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكى يتعرف الطلاب عليها. كما تفقد مقر جامعة القاهرة، لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد.