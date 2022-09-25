الجامعات الخاصة تنهي استعدادات العام الجديد وإجراءات قبول الطلاب

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022 لمختلف الكليات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتهاء تجهيزات العام الدراسي الجديد، من كليات وبرامج دراسية ومعامل ، فضلا عن إعلان الجداول الدراسية، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

انتهاء تجهيزات العام الجديد في الجامعات الخاصة

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام بالضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، أبرزها الحدود الدنيا التي أقرها المجلس، موضحا أنّه جرى الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعام الجديد، سواء فيما يتعلق بإعلان الجداول الدراسية أو رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية المختلفة للكليات، ويشهد العام الحالي، إقبالا على الكليات المختلفة بمعدلات أفضل من العام الماضي نسبيا.

وأكد عبدالسلام، أنّ العام الدراسي في موعده أول أكتوبر وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أنّه جار إنهاء أعمال التنسيق، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

و أكد الدكتور عبده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بالقرارات والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالحدود الدنيا للقبول، مع الاستعدادا للعام الجامعي الجديد، مؤكدا أنّه جار رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية للجامعة، والعمل جار على قدم وساق استعدادا لبدء الدراسة الأسبوع المقبل.

موقف تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة

ونابع رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة.