إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص، في حريق اندلع في منزل بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

بلاغ بنشوب حريق

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة القنايات يفيد بنشوب حريق شب بمنزل، بمدينة القنايات، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

الدفع بسيارة إطفاء

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بالمنزل فيما أصيب 3 أشخاص باختناق، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وإسعافهم في نفس مكان الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت البناية التي تولت التحقيقات.