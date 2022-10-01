إصابة 12 شخصا في حادث سير بالغربية.. «5 سيارات دخلت في بعض»

شهد طريق «طنطا - بسيون»، بمحافظة الغربية، حادث سير مروع بين 4 سيارات ميكروباص وسيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي، من أجل تلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق طنطا - بسيون، بنطاق قرية كفر سليمان تبع مركز بسيون، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم بين 4 سيارات ميكروباص وسيارة نقل، أسفر عن إصابة 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة في الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

السرعة الزائدة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بسيون، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.