إصابة طفل بكسور في حادث سير بالغربية.. صدمته سيارة

أصيب طفل في قرية الهويشات بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، في حادث سير، إذ صدمته سيارة في أثناء عبوره الطريق، وفرّ قائد السيارة المتسببة في الحادث هارباً، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول طفل مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

إصابة طفل في حادث سير

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، لضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أنّ الإصابة ناتجة عن حادث سير، ووجود سيارة مسرعة اصطدمت بالطفل في أثناء عبوره الطريق بقرية الهويشات بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابته بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

النيابة تأمر بسرعة ضبط الجاني

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ووجود شبهة جنائية في إصابة الطفل من عدمه.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها من أجل تحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث وسرعة القبض على قائد السيارة.