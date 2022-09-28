أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 28-9-2022 في الأسواق المحلية

نظرا لانخفاض أسعار اللحوم البيضاء المتمثلة في الدواجن بجميع أنواعها، فهي تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة أن أسعار البيع أقل كثيرا من أسعار بيع اللحوم الحمراء في الأسواق، لذا تزداد عمليات البحث اليومية عن أسعار الدواجن بجميع أنواعها ومشتقاتها من جانب الأسر المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

ما زالت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية المصرية تشهد استقرار واضحا أسوة باستقرارها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والاستقرار في سعر البيع بالكيلو للدواجن الحية، أو في بيع مشتقات الدواجن المختلفة، من صدور، وأجنحة، ودبابيس، وبانيه، وغيرها من مشتقات الدواجن التى تدخل فى العديد من الوجبات المصرية.

وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق المحلية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر، جاءت كالتالي:

- سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 35 و37 جنيهًا.

- سعر الفرخة 2 كيلو ما بين 70 و73 جنيهًا

- سعر الأجنحة نحو 28 جنيهًا.

- كيلو الأوراك بين 35 و38 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بين 45 و50 جنيهًا.

- سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 50 و52 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر البانيه للكيلو بين 75 و77 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة والقوانص تراوح بين 35 و40 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة الصافي 40-45 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالمحال التجارية

وداخل المحال التجارية المختلفة، جاءت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء، كما يلي:

- سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 48 جنيهًا.

- البلدي وزن 2 كيلو بـ120 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور بالعظم 65 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 90 و100 جنيهات.

- سعر طبق الكبدة والقوانص للكيلو 50 جنيهًا.