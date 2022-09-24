مايا مرسي تناقش مع ممثلي الأمم المتحدة سبل تمكين المرأة بجميع المجالات

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بهدف مناقشة الإطار الاستراتيجي لخطط عمل المنظمة خلال الـ5 سنوات القادمة في الفترة من 2023 وحتى 2027، وذلك بحضور كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وجيلان المسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وفريق عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

تمكين المرأة في كافة المجالات

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالعمل والتعاون المثمر مع هيئات الأمم المتحدة في مصر في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات، مثمنة الجهود التي تمت بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حتى الآن.

مساندة جهود الدولة في تعزيز وضع المرأة

وأكدت على أن المجلس يرحب دائما بالتعاون مع كافة المنظمات والهيئات بما يخدم تعزيز وضع المرأة في مصر ويساند جهود وتوجهات الدولة في هذا المجال، وبما يتماشى مع تنفيذ الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المنبثقة من رؤية مصر 2030، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد هدف الاجتماع إلى التشاور مع المجلس القومي للمرأة بشأن خطط عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الـ5 سنوات القادمة، وأعربت كرستين عرب عن سعادتها بالعمل مع المجلس والشراكة المثمرة بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.