«صناع الخير»: مركز استدامة بالبدرشين يستهدف تمكين المرأة الريفية

قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة «صناع الخير»، إن مركز استدامة لتنمية المرأة الريفية في البدرشين مهم جدا، حيث يستهدف الاستدامة والتنمية الاقتصادية للمرأة الريفية: «نهتم بالمرأة المعيلة، وبعد التدريب والتمكين والتعليم سنمنحهن النول ونساعدهن في تسويق المنتجات، ثم ندرب دفعات أخرى من السيدات».

نهتم بقطاعات كثيرة بينها سكن كريم

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نعمل في كل محافظات، حتى في المناطق الحدودية، ونهتم بقطاعات كثيرة جدا مثل سكن كريم وقطاع الصحة، لكن التمكين الاقتصادي والاستدامة دور يجب أن نلعبه كمجتمع مدني، ونطمح إلى تصدير المنتجات خارج مصر وإحياء الحرف التراثية وأن تكون منتجاتنا مكتوب عليها صُنع في مصر».

دعم المجتمع المدني للمرأة

وأردف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير «يجب على مؤسسات المجتمع المدني دعم المرأة من خلال تدريبها على الحرف، وأشكر وزيرة التضامن لأنها داعمة لكل المجتمع المدني وصناع الخير وأشكر القيادة السياسية التي أولت اهتماما كبيرة بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني».