قطار في مطروح يدهس شخصا أثناء مروره لمزلقان.. ويتسبب في بتر قدميه

أصيب شخص ببتر قدميه بعد أن دهسه قطار في مطروح أثناء مروره مزلقان مدينة الحمام، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وكانت استقبلت مستشفى الحمام المركزي في محافظة مطروح، مساء اليوم، مصاب حادث قطار مزلقان مدينة الحمام، ويدعى «وليد شوقي محمد حسن»، 45 سنة من مدينة الحمام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب ببتر في القديمن أسفل الركبة.

رعاية عاجلة لمصاب حادث القطار

وقدم الفريق الطبي في قسم الطوارئ والاستقبال داخل مستشفى مدينة الحمام المركزي الرعاية الطبية العاجلة له، بإشراف طاقم متخصص في العظام والأوعية الدموية وجراحة التجميل والجراحة العامة، واستكمال الفحوصات الطبية للمصاب من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة له.

فحص حادث القطار

وانتقلت شرطة النقل والمواصلات ومباحث قسم شرطة الحمام فور وقوع حادث قطار مطروح بشخص بمزلقان مدينة الحمام وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.