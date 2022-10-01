مصرع شاب غرقا في ترعة بالبحيرة.. وانتشال الجثة

لقي شاب مصرعه غرقا، بترعة محطة 3 بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق شاب في حوش عيسى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة محطة 3 بذات المركز وجرى انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية الشاب المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى نور شعبان فؤاد، 23 سنة، مقيم مركز الدلنجات وتم نقل الجثة إلى مستشفى حوش عيسى العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.